Medio Oriente: due petroliere coinvolte in un incidente nel Golfo dell’Oman

- Due petroliere nelle acque del Golfo dell’Oman sono state coinvolte in un incidente ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dai media arabi l’allarme è stato lanciato da un gruppo per la sicurezza marittima britannico che avrebbe invitato le navi che incrociano nella zona ad “un’estrema cautela” a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. La notizia stata diffusa dopo che questa mattina i media iraniani hanno lanciato l’allarme per un’esplosione nell’area interessata che sarebbe alla base dell’incidente. L’incidente giunge a un mese dal sabotaggio di quattro petroliere avvenuto lo scorso 12 maggio al largo della costa di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, che ha aumentato ulteriormente le tensioni in una delle aeree più strategiche per l’accesso allo Stretto di Hormuz e ai terminal petroliferi del Golfo Persico. (segue) (Res)