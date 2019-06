Medio Oriente: due petroliere coinvolte in un incidente nel Golfo dell’Oman (2)

- Lo scorso 6 giugno gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli attacchi alle quattro petroliere recano i segni di una "operazione sofisticata e coordinata", molto probabilmente da parte di un attore statale. In un documento con le indagini presentate ai membri del Consiglio di sicurezza, gli Emirati Arabi Uniti, insieme a Norvegia e Arabia Saudita, non hanno detto chi potrebbe esserci dietro gli attacchi e non hanno menzionato il presunto coinvolgimento dell'Iran, accusato invece dagli Stati Uniti di essere direttamente responsabile. I tre paesi hanno affermato che gli attacchi richiedevano la navigazione esperta di imbarcazioni veloci e di sub esperti per sistemare le mine con un alto grado di precisione sulle navi, sotto la linea di galleggiamento. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, aveva detto che mine iraniane erano state probabilmente usate nel sabotaggio. (Res)