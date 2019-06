Speciale difesa: Kosovo, comandante Kfor D'Addario, da 20 anni missione Nato ha garantito sicurezza

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) ha garantito la sicurezza e la libertà di movimento per tutte le persone che vivono nel paese: lo ha detto il comandante della Kfor, generale Lorenzo D’Addario in occasione di un evento per il 20mo anniversario dell'inizio della missione. Secondo il generale D'Addario, grazie a questo lavoro "il Kosovo è oggi un posto molto differente rispetto a 20 anni fa", in quanto ha avuto esperienza di un lungo periodo di "pace e progresso". Si tratta, a detta del generale, di un progresso arrivato indubbiamente ad un costo, con oltre 200 soldati che hanno perso la vita in servizio nella missione Kfor. "Il viaggio è ancora pieno di sfide e ci sono molte difficoltà che devono essere risolte", ha aggiunto il generale dicendosi tuttavia fiducioso sulle risposte future. (Kop)