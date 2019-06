Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg), il più grande gruppo bancario giapponese, rischia di dover operare una svalutazione miliardaria della sua quota di controllo nella banca indonesiana Danamon, il cui valore di mercato è crollato nelle scorse settimane. La svalutazione, che potrebbe ammontare a 300 miliardi di yen (2,76 miliardi di dollari), farebbe scivolare Mufg in perdita nel trimestre aprile-giugno per la prima volta dalla formazione del gruppo, nel 2005. Lo scorso aprile Mufg ha portato la propria quota di partecipazione a Bank Danamon al 94 per cento, rendendo il prestatore indonesiano una controllata a tutti gli effetti. La transazione ha portato l’investimento complessivo di Mufg in Danamon a 680 miliardi di yen, che fanno dell’operazione il maggiore acquisto internazionale mai effettuato da una banca giapponese. (segue) (Fim)