Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon (3)

- Mufg Bank, ramo bancario di Mitsubishi Ufj Financial Group Inc, e prima tra le mega-banche giapponesi per volume di asset, ha completato ad aprile l’acquisizione di Bank Danamon Indonesia tramite un investimento aggiuntivo di circa 420 miliardi di yen (3,8 miliardi di dollari). L’investimento complessivo da parte di Mufg nella banca indonesiana ammonta a 680 miliardi di yen: tale importo fa dell’operazione il maggiore investimento mai operato da una società giapponese per l’acquisto di una banca straniera. Dopo l’ultimo investimento, Mufg Bank detiene una quota del 94,1 per cento di Bank Danamon, La legislazione indonesiana prevede che l’acquisizione di oltre il 40 per cento di una banca nazionale sia vincolata all’approvazione delle autorità del paese. Giacarta ha deciso di approvare l’operazione con l’auspicio di rafforzare la base finanziaria di quel paese del Sud-est asiatico. (segue) (Fim)