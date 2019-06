Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon (4)

- Mufg Bank Ltd, la più grande delle tre mega-banche giapponesi, ha annunciato lo scorso 22 gennaio la fusione di una sua controllata indonesiana dell’equity method, Bank Nusantara Parahyangan, con la quinta banca di quel paese, Bank Danamon Indonesia. L’operazione ha segnato un consolidamento delle attività indonesiane di Mfug: la banca giapponese è azionista di maggioranza di Bank Nusantara con una quota del 67,58 per cento, tramite la propria unità di consumer finance Acom. Mfug è titolare al contempo di una partecipazione del 40 per cento in Bank Danamon. La fusione è avvenuta tramite il confluimento di Nusantara in Danamon. (segue) (Fim)