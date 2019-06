Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon (5)

- Dopo la fusione, Bank Danamon si concentrerà sulla clientela retail e le piccole aziende, mentre la filiale di Giacarta di Mufg Bank servirà la grande clientela aziendale. Negli ultimi anni la mega-banca giapponese ha gradualmente accresciuto la propria quota di partecipazione a Danamon, con un investimento complessivo che dovrebbe raggiungere i 690 miliardi di yen (6,3 miliardi di dollari). Tale cifra è a metà tra i 500 miliardi di yen investiti per l’acquisizione di Bank of Ayudhya, in Thailandia, e l’investimento da 900 miliardi di yen nella statunitense Morgan Stanley. (segue) (Fim)