Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre mega-banche giapponesi – Mufg Bank, Mizuho Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corp (Smbc) – sono impegnate in un rafforzamento dei servizi per le aziende locali e affiliate al Giappone nella regione del Sud-est Asiatico. Il rinnovato attivismo regionale delle banche giapponesi è stato innescato dall’accordo di principio per l’abolizione delle tariffe commerciali tra i paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (Asean). L’approccio dei grandi istituti bancari giapponesi riflette anche la previsione di una accelerazione del deflusso di attività manifatturiere dalla Cina verso i paesi dell’Asean, un fenomeno cui contribuisce il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Fim)