Imprese: Mufg affronta svalutazione miliardaria della banca indonesiana Danamon (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio di quest’anno Mufg ha organizzato un evento per i clienti corporate a Bangkok: la banca si aspetta un’espansione della domanda di servizi in quel paese, per effetto della crescita della classe media thailandese. L’evento è stato il più vasto nel suo genere organizzato dalla banca al di fuori del Giappone: vi hanno preso parte oltre 200 aziende e società da Thailandia, Cambogia, Myanmar e Laos, oltre alle controllate di aziende giapponesi che operano in quell’area. L’iniziativa non comporterà introiti immediati per Mufg, ma la mega-banca ha potuto valutare le prospettive future relative alla domanda di fondi e rafforzare la propria rete regionale realizzata tramite l’acquisizione di istituti di credito locali e altri investimenti. Negli ultima anni la Thailandia ha aumentato i propri investimenti in paesi come Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam. Il 26 novembre scorso Mizuho ha firmato un memorandum d’intesa per una alleanza d’affari con Export-Import Bank of Thailand, tesa a sostenere le aziende thailandese che intendono espandere i loro affari nell’area dell’Asean. (Fim)