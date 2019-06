Cina: rapporto Unctad, 139 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i flussi di investimenti esteri diretti (Ide) globali siano calati del 13 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente, la Cina ha registrato un record di 139 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri in entrata, secondo quanto riferito da un rapporto delle Nazioni Unite. Il Rapporto sugli investimenti mondiali 2019 della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) riferisce che lo scorso anno che gli Ide verso l'Asia Orientale sono aumentati del 4 per cento, a 280 miliardi di dollari,con un aumento del 4 per cento in Cina. I 139 miliardi di dollari di investimenti effettuati nella prima economia asiatica hanno rappresentato oltre il 10 per cento del totale di 1.300 miliardi di dollari di Ide del mondo, riferisce l’Unctad. "Liberalizzare gli sforzi ha aiutato a guidare i flussi di Ide ad alto livello e lo scorso anno è stato di nuovo un livello record, il più alto nella storia", ha detto James Zhan, direttore della divisione Unctad per gli investimenti e le imprese. (segue) (Cip)