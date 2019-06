Cina: rapporto Unctad, 139 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel 2018 (2)

- Zhan ha sottolineato che la Cina ha messo in atto misure di liberalizzazione che includono una nuova legge sugli investimenti, e migliorato il clima degli investimenti in modo da ridurre l'elenco delle aree di investimento sottoposte a restrizioni. Secondo il rapporto, gli investitori stranieri hanno creato oltre 60 mila nuove aziende in Cina nel 2018. Zhan ha anche ricordato la vastità del mercato cinese: "Ecco perché i paesi stranieri stanno ancora producendo in Cina". "Ci sono una serie di passi che Pechino sta compiendo nell'aprire i suoi mercati a maggiori investimenti diretti esteri e investimenti stranieri", ha detto il segretario generale dell' Unctad, Mukhisa Kituyi. Kituyi ha evidenziato il trattamento accordato agli investitori stranieri dalla nuova legge sugli investimenti in Cina, il China International Import Expo di Shanghai, lo scorso novembre, e il più recente summit sulla nuova Via della seta, definendoli "tutti sono segnali di mercato positivi che incoraggiano più investimenti stranieri ". (Cip)