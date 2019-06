India: premier Modi a Bishkek oggi e domani per vertice Sco e incontri bilaterali

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà a Bishkek, in Kirghizistan, oggi e domani (13 e 14 giugno) per il vertice dei capi di Stato e di governo dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), del quale i due paesi sono membri insieme a Cina, Russia, Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan e Pakistan. Per il premier indiano, che il 30 maggio si è insediato per il secondo mandato, sarà il primo impegno multilaterale, dopo le visite nelle Maldive e nello Sri Lanka. A margine del summit sono in programma incontri bilaterali con i presidenti russo, Vladimir Putin, e cinese, Xi Jinping. Anche il primo ministro pakistano, Imran Khan, sarà a Bishkek, ma al momento non è previsto un incontro bilaterale, nonostante lo scambio di messaggi dopo le elezioni indiane. (segue) (Inn)