India: premier Modi a Bishkek oggi e domani per vertice Sco e incontri bilaterali (2)

- Il vertice dei leader è stato preparato dalla riunione dei ministri degli Esteri, il 21 e 22 maggio, sempre a Bishkek, nella quale l’India è stata rappresentata da Sushma Swaraj. Nel suo intervento l’allora responsabile della diplomazia di Nuova Delhi ha osservato che, “gli Stati membri dell’Sco hanno costantemente ampliato la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori, tra cui la politica, la sicurezza e lo sviluppo” e ha assicurato che l’India è pronta a sostenere iniziative per “la costruzione di capacità, lo sviluppo delle risorse umane, la promozione di una maggiore interazione tra i giovani” e a offrire la sua esperienza in campi quali “l’agricoltura, la medicina, le tecnologie informatiche, la ricerca spaziale, la finanza e l’energia rinnovabile”. Swaraj ha parlato anche dell’impegno per la connettività regionale, in progetti che siano “inclusivi, sostenibili, trasparenti” e rispettino i principi di sovranità e integrità territoriale, e ha evidenziato la necessità del rafforzamento della cooperazione nella sicurezza. (segue) (Inn)