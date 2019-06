India: premier Modi a Bishkek oggi e domani per vertice Sco e incontri bilaterali (4)

- Significativamente, Modi ha invitato a Nuova Delhi per il suo secondo giuramento i leader dei paesi membri della Bimstec: Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thailandia, Nepal e Bhutan. L’invito intende essere un segnale di considerazione per i vicini, all’insegna della politica estera improntata al principio “Prima il vicinato”; la crescente attenzione indiana per la Bimstec è in linea con la strategia “Act East”, incentrata sul vicinato esteso e sull’Indo-Pacifico. L’Iniziativa del Golfo del Bengala è focalizzata sulla connettività con l’Asia sud-orientale. Cinque anni fa, invece, furono invitati i leader dell’area Saarc, cui l’India fa parte insieme ad Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. In quell’occasione fu presente anche l’allora primo ministro pakistano, Nawaz Sharif. (segue) (Inn)