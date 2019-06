India: premier Modi a Bishkek oggi e domani per vertice Sco e incontri bilaterali (5)

- Dal 2014 i rapporti tra Nuova Delhi e Islamabad sono peggiorati e il processo Saarc si è bloccato tanto che il Nepal, presidente di turno, non riesce a organizzare il vertice politico, anche se con una certa regolarità continuano a svolgersi riunioni tecniche. Il premier nepalese, Khadga Prasad Sharma Oli, sta cercando di rilanciare il processo, ma il rilancio è improbabile senza una normalizzazione dei rapporti indo-pakistani. L’ostilità tra i due paesi ha segnato la Saarc dalla sua fondazione, nel 1985. Il Pakistan si è opposto a diverse proposte indiane, riguardanti l’Afghanistan, lo sviluppo di un satellite sud-asiatico e, soprattutto il Motor Vehicle Agreement, l’accordo volto a consentire la circolazione dei veicoli per il trasporto di merci e passeggeri in tutti i paesi membri. Dopo il fallito tentativo in ambito Saarc nel 2014, l’India arrivò l’anno dopo a un’intesa simile con Bangladesh, Bhutan e Nepal (Bbin). (Inn)