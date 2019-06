Iran-Giappone: Tehran chiederà a Tokyo di mediare su sanzioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran chiederà al Giappone di mediare affinché gli Stati Uniti allentino le sanzioni imposte alle esportazioni petrolifere iraniane. Lo hanno riferito funzionari iraniani in concomitanza con l’inizio della visita a Tehran del primo ministro giapponese Shinzo Abe, nella giornata di ieri, 12 giugno. “Il Giappone può aiutare ad allentare le tensioni in atto tra Iran e Stati Uniti (…) Come gesto di buona volontà, l’America dovrebbe revocare le ingiuste sanzioni petrolifere, o sospenderle, oppure concedere delle esenzioni”, ha dichiarato un funzionario iraniano citato dalla stampa giapponese. Secondo un altro funzionario, “(il primo ministro) Abe può essere un ottimo mediatore per facilitare (l’allentamento del regime sanzionatorio Usa). Il Giappone è sempre stato rispettato dall’Iran, e Abe può giocare un ruolo mosto costruttivo per placare le attuali tensioni, che rischiano di danneggiare la regione mediorientale”. (segue) (Git)