Iran-Giappone: Tehran chiederà a Tokyo di mediare su sanzioni petrolifere (5)

- Secondo Toshihiro Nakayama, accademico giapponese membro del think tank Wilson Center di Washington, “Abe intende giocare il ruolo di messaggero e placare le tensioni. Si tratta di una mossa audace. Penso origini dalla fiducia nelle sue relazioni personali con il presidente Trump”. Il Giappone è direttamente interessato alla stabilità del Medio Oriente, da dove importa gran parte del petrolio greggio necessario ad alimentare la sua economia. Diversi esperti, comunque, dubitano che la visita di Abe produrrà risultati concreti reali. “L’obiettivo della visita non è di mediare”, ha affermato ad esempio un ex diplomatico giapponese, Kunihiko Miyake. “Si tratterà principalmente di questioni bilaterali, e se ci sarà modo di affrontare altre questioni, lo faranno con cautela”. (segue) (Git)