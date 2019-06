Iran-Giappone: Tehran chiederà a Tokyo di mediare su sanzioni petrolifere (9)

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha inviato però segnali di apertura al dialogo, affermando che il Piano di azione globale congiunto (Jcpoa), ossia il trattato sul programma nucleare iraniano concluso a Vienna nel 2015 da Repubblica islamica, Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia, Germania, Regno Unito e Ue, è “ancora da salvare,”. Rohani lo ha dichiarato durante una conferenza stampa in occasione della visita a Tehran del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che ha ricevuto a Teheran nella giornata di ieri, 10 giugno. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, per Rohani il Jcpoa “deve essere salvato nonostante la crisi in corso” tra Iran e Stati Uniti, innescata dal recesso degli Usa dal trattato nel maggio del 2018. A tal fine, ha evidenziato il presidente iraniano, “la Germania e l'UE potrebbero svolgere un ruolo decisivo e positivo”. Inoltre, secondo Rohani, “gli europei dovrebbero difendersi dalle sanzioni” degli Stati Uniti contro l'Iran e dal “terrorismo economico” degli Usa. (Git)