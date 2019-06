Cina: consigliere di Stato Wang, più sforzi contro violazioni proprietà intellettuale (2)

- "Dovrebbero inoltre essere fatti sforzi per migliorare i metodi di regolamentazione e promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto, in modo da ottenere grandi risultati nel reprimere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e le contraffazioni", ha aggiunto Wang. I tribunali della Cina hanno accettato il 41,2 percento in più di casi sulla proprietà intellettuale nel 2018, a seguito del rafforzamento delle tutele normative da parte di Pechino. È quanto riferito da un "libro bianco" pubblicato dalla Corte suprema del popolo nella città orientale di Hefei, capitale della provincia dell'Anhui. Secondo il documento, i tribunali cinesi hanno accettato 334.951 casi di Ipr civili, amministrativi e criminali nel 2018, con un aumento di 97.709 casi a partire dal 2017. Song Xiaoming, capo del Tribunale per i diritti di proprietà intellettuale della Corte suprema del popolo, ha dichiarato che le cause civili relative all'Ipr recentemente accolte dai tribunali di Pechino, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang e Guangdong hanno rappresentato il 65,4 per cento di tutto il paese. (segue) (Cip)