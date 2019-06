Kosovo: ex segretario di Stato Usa Albright, "Stato indipendente che merita riconoscimento"

- Il Kosovo è uno Stato indipendente e merita di essere riconosciuto come tale dall'intera comunità internazionale: lo ha affermato l'ex segretario di Stato Usa Madeleine Albright, oggi a Pristina in occasione del 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato nella capitale kosovara al termine del conflitto nel 1999. "Sono fiera di tutto quello che voi e noi abbiamo fatto per raggiungere questo", ha dichiarato l'ex segretario di Stato Usa, che ha ricevuto dal presidente kosovaro Hashim Thaci l'onorificenza dell'ordine della libertà. "Non dimenticherò mai gli anni della guerra e le persone che cantavano 'grazie a te per gli Stati Uniti'", ha ricordato Albright difendendo "la scelta giusta" fatta da Washington al termine del conflitto della fine degli anni Novanta nei Balcani. (segue) (Kop)