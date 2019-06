Italia-Serbia: incontro tra ministri Esteri Moavero e Dacic a margine ministeriale Ince di Trieste (2)

- Dacic ha ribadito l'interesse della Serbia per un ulteriore avanzamento della cooperazione economica con l'Italia, in quanto uno dei settori più sviluppati nei rapporti complessivi fra i due paesi. Il capo della diplomazia serba ha poi illustrato al ministro Moavero Milanesi l'attuale situazione nella regione e quella riguardante il dialogo fra Belgrado e Pristina, osservando che la Serbia è impegnata per il dialogo nonostante le mosse attuate da Pristina. Il ministro Moavero Milanesi, secondo la nota di Belgrado, ha espresso soddisfazione per il livello complessivo della cooperazione bilaterale con la Serbia, che si svolge ad alto livello e senza questioni aperte. Il titolare della Farnesina, sempre secondo la nota di Belgrado, ha dichiarato che le imprese italiane continuano a mostrare interesse per degli investimenti in Serbia. Il ministro Moavero Milanesi ha infine accettato, conclude la nota serba, l'invito del ministro Dacic a compiere presto una visita in Serbia. E' entrata oggi nel vivo a Trieste la riunione ministeriale dell'Iniziativa centro europea (Ince). La riunione ha visto la partecipazione del ministro degli Esteri e presidente in carica dell'Ince, Enzo Moavero Milanesi, e degli omologhi dei 17 paesi membri. (segue) (Res)