Serbia: fonti stampa, conferenza intergovernativa con Ue il 27 o 28 giugno (2)

- Secondo quanto pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano "Vecernje novosti", la Serbia potrebbe vedere a giugno l'apertura di un solo capitolo nell'ambito dei negoziati di adesione con l'Unione europea. Il nuovo capitolo potrebbe essere, secondo le fonti riservate del quotidiano, il 9 che riguarda i servizi finanziari. Al momento però, precisava il giornale, non vi sarebbe un pieno accordo fra i paesi membri neppure su questo capitolo. A rallentare i tempi di apertura sarebbero alcuni paesi membri come la Croazia ma anche questioni aperte come quella del Kosovo. Le autorità di Belgrado si aspettavano, conclude il giornale, l'apertura di almeno due capitoli mentre sarebbero 5 quelli già tecnicamente pronti. (Seb)