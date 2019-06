Usa-Iran: Washington sostiene tentativo di mediazione del premier giapponese Abe (7)

- Le tensioni tra Washington e Tehran sono aumentate dopo il rafforzamento della presenza militare Usa nel Golfo, ma Trump ha escluso un conflitto armato, a meno di provocazioni da parte iraniana: “Nessuno vorrebbe vedere accadere una cosa così terribile”, ha detto il presidente. L’agenzia di stampa “Kyodo” aveva anticipato la notizia del viaggio di Abe lo scorso 24 maggio, ma la conferma di Tokyo era giunta solo alcuni giorni più tardi, dopo il confronto diretto tra Abe e Trump, in occasione della visita di Stato di quattro giorni in Giappone tenuta dall’inquilino della Casa Bianca alla fine del mese scorso. (segue) (Was)