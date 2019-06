Usa-Iran: Washington sostiene tentativo di mediazione del premier giapponese Abe (8)

- Commentando le nuove sanzioni imposte dal Tesoro degli Stati Uniti contro la Persian Gulf Petrochemical Industries Company, Zarif ha affermato ieri che l’uso “improprio” del dipartimento del Tesoro da parte dell’amministrazione del presidente degli Usa si ritorcerà contro il paese. “La Russia e la Cina hanno recentemente deciso di abbandonare il dollaro nelle loro transazioni commerciali e altri paesi gradualmente faranno lo stesso. Se ciò dovesse accadere, gli Stati Uniti perderanno gran parte del loro potere economico”, ha affermato Zarif. Per il ministro degli Esteri iraniano, “le mosse degli Stati Uniti sono il risultato dei loro errori e delle cattive decisioni nella regione. Non siamo stati noi a esserci schierati con lo Stato islamico, con il Fronte al Nusra e gli aggressori nello Yemen”. (segue) (Was)