Cina-Kirghizstan: presidenti Xi e Jeenbekov, promuovere legami bilaterali

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e la sua controparte del Kirghizstan, Sooronbay Jeenbekov, si sono incontrati nella capitale kirghisa di Bishkek, ed entrambi hanno sollecitato sforzi congiunti per promuovere i legami bilaterali tra i rispettivi paesi. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi e Jeenbekov hanno avuto un incontro presso la residenza presidenziale, subito dopo che il presidente cinese è arrivato nel paese dell'Asia centrale nella serata di ieri, per una visita di Stato nel paese e per partecipare al 19mo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). I due capi di Stato hanno discusso il futuro delle relazioni bilaterali con uno scambio di opinioni approfondito su questioni di interesse comune. (segue) (Cip)