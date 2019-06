Cina-Kirghizstan: presidenti Xi e Jeenbekov, promuovere legami bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati compiuti progressi sostanziali nei rapporti bilaterali negli ultimi 27 anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche Cina-Kirghizstan", ha detto Xi, evidenziando la forte fiducia politica reciproca tra le due parti, la cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa e uno stretto coordinamento negli affari internazionali. Xi ha espresso apprezzamento per le osservazioni pubbliche di Jeenbekov sulla salvaguardia dell'amicizia tra Cina e Kirghizstan in molte occasioni. "La parte cinese plaude ai risultati del Kirghizstan in materia di riforma e sviluppo, e si aspetta maggiori progressi del paese nel salvaguardare la stabilità nazionale e promuovere lo sviluppo economico", ha detto Xi. Il presidente cinese ha aggiunto che la Cina è pronta a condividere l'esperienza nel governo dello Stato con il Kirghizstan per raggiungere lo sviluppo e la prosperità comuni, elogiando i solidi risultati congiunti nel contesto della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). (segue) (Cip)