Cina-Kirghizstan: presidenti Xi e Jeenbekov, promuovere legami bilaterali (3)

- Xi ha inoltre chiesto sforzi per ottenere maggiori frutti nel partenariato strategico globale bilaterale a beneficio della popolazione di entrambi i paesi. Le due parti, ha detto il presidente cinese, dovrebbero intensificare il coordinamento all'interno di quadri multilaterali - comprese la Sco e la Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia - attenersi al multilateralismo e opporsi al protezionismo e all'unilateralismo, in modo da contribuire alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. Jeenbekov ha detto di apprezzare la grande importanza che Xi attribuisce alle relazioni bilaterali. Il presidente kirghizo ha espresso le sue congratulazioni per il 70mo anniversario dell'istituzione della Repubblica popolare cinese e ha augurato alla Cina nuovi successi. Facendo riferimento alla sua partecipazione la settimana scorsa a una cerimonia di rilascio per l'edizione kirghisa del primo volume di "Xi Jinping: The Governance of China", Jeenbekov ha detto che il libro è di grande importanza per il Kirghizstan per imparare dall'esperienza cinese e promuovere la riforma e sviluppo nel paese dell’Asia Centrale. (segue) (Cip)