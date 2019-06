Cina-Kirghizstan: presidenti Xi e Jeenbekov, promuovere legami bilaterali (4)

- Jeenbekov ha sottolineato che il Kirghizstan sostiene fermamente le misure adottate dal governo cinese per salvaguardare la pace e la stabilità nella regione autonoma uigura dello Xinjiang e per reprimere l'estremismo. Ha anche ringraziato la Cina per il suo forte sostegno e assistenza al Kirghizstan. "Il Kirghizstan apprezza l'influenza della Cina negli affari internazionali ed è disposto ad approfondire la cooperazione con Pechino in vari settori nel quadro dell'Iniziativa Bri, salire sul treno dello sviluppo economico cinese e spingere per lo sviluppo delle relazioni bilaterali", ha aggiunto Jeenbekov. (Cip)