Hong Kong: risposta a proteste innesca dubbi su “status speciale” negli Usa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto ottimista che la difficile situazione a Hong Kong, dove sono in corso da giorni vaste proteste contro un controverso disegno di legge sulle estradizioni, “possa essere risolta”. Diversi legislatori del Congresso federale Usa, però, hanno già chiesto una revisione dello status speciale dell’ex colonia britannica, in risposta alla crescente influenza esercitata da Pechino su quel territorio, a dispetto del principio “un paese, due sistemi”. “Spero per la Cina e per Hong Kong che tutto si risolva”, ha detto il presidente Trump ieri, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Comprendo le ragioni delle proteste, ma sono sicuro che si possa giungere a una soluzione. Spero potranno risolvere la questione con la Cina”. A premere per una messa in discussione dello status speciale, però, sono deputati e senatori di entrambi gli schieramenti del Congresso Usa. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha dichiarato che se l’amministrazione di Hong Kong approvasse davvero il provvedimento sulle estradizioni, gli Usa non avrebbero “altra scelta” se non quella di rivedere il loro giudizio riguardo l’autonomia concessa da Pechino ad Hong Kong. Pelosi ha definito il disegno di legge allo studio ad Hong Kong una dimostrazione “della aperta volontà di Pechino di schiacciare la legge per silenziare il dissenso e ridurre le libertà delle persone di Hong Kong”. (segue) (Was)