Hong Kong: risposta a proteste innesca dubbi su “status speciale” negli Usa (7)

- Hong Kong ha ricordato il 30mo anniversario delle repressioni di Piazza Tiananmen, in Cina. Secondo documenti diplomatici e statistiche circolate negli scorsi anni, il bilancio della repressione delle proteste studentesche e pro-democratiche da parte del governo cinese fu compreso tra centinaia e 10mila vittime. Pechino ha sempre negato qualunque forma di repressione, e ancora oggi derubrica le violenze a una “sommossa controrivoluzionaria” e una “turbolenza politica” risolta, e che non necessita di alcun approfondimento. I movimenti democratici di Hong Kong, invece, commemora le vittime delle violenze sin dall’anno successivo Alle proteste del 1989. (Was)