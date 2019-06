Imprese: Renault chiede seggi nei comitati decisionali di Nissan (2)

- Renault Sa ha avvertito l’azienda alleata Nissan di cui è azionista, che bloccherà qualunque tentativo di rivedere la struttura della governance del costruttore giapponese. L’avvertimento è giunto sabato scorso tramite una lettera del presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, all’ad di Nissan, Hiroto Saikawa. Si tratta di un drastico cambio di linea da parte del costruttore francese, che rischia di vanificare mesi di lavoro intrapresi da Nissan dopo l’arresto dell’ex presidente delle due aziende, Carlso Ghosn, per superare lo stile decisionale personalistico di quel manager. La lettera di Senard segue il ritiro dell’offerta di fusione rivolta a Renault da Fiat Chrysler Automobiles (Fca), e precede di sole due settimane l’assemblea annuale di Nissan, che quest’ultima sperava di usare come palcoscenico per avviare la transizione della governance oggetto di studio da parte di tre comitati indipendenti nominati dall’azienda. Stando a fonti che hanno visionato la lettera, citate dal quotidiano “Nikkei”, Senard ha avvertito che Renault, come titolare del 43 per cento di Nissan, si asterrà da qualunque voto in merito alla riforma della governance aziendale, negando così i due terzi di voti favorevoli necessari all’approvazione. (segue) (Frp)