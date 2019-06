Imprese: Renault chiede seggi nei comitati decisionali di Nissan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono aperto a un allargamento dell’alleanza, ma chiunque sarebbe cauto se un partner mutasse improvvisamente in una azienda differente”, ha aggiunto Saikawa. Alla domanda se il fallimento del piano di fusione tra Fca e Renault sia un bene per Nissan, l’ad ha replicato con un laconico “non lo so”. Altri esponenti anonimi del management di Nissan, citati dalla stampa giapponese, si sono espressi con maggior chiarezza riguardo la loro ostilità al piano di fusione: “Per noi il fallimento dei negoziati è uno sviluppo positivo. Francamente sono sollevato”, ha dichiarato un dirigente citato dal quotidiano “Nikkei”. In una nuova alleanza dominata dalla combinazione di Fca e Renault – specie se in chiave franco-centrica – Nissan avrebbe rischiato il definitivo declassamento a partner minoritario. Il futuro, però, appare turbolento per tutte le parti coinvolte. (segue) (Frp)