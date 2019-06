Imprese: Renault chiede seggi nei comitati decisionali di Nissan (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a un dirigente di Nissan citato dalla stampa giapponese, “essenzialmente, al presidente di Renault Jean-Dominique Senard non è stata data piena autonomia” da Parigi per negoziare i termini della fusione. “La fusione con un’azienda guidata dallo Stato francese è inconcepibile”. Altri costruttori di auto globali condividono le preoccupazioni di Fca e Nissan, e ciò rischia di isolare Renault nel settore. Ieri il titolo del gruppo automobilistico francese è giunto a perdere l’8 per cento nel corso della giornata di contrattazioni in borsa, mentre le azioni di Fca si sono mantenute perlopiù stabili durante le ore di contrattazione sulle piazze europee. L’ad di Nissan, comunque, mantiene almeno a parole una linea aperta al dialogo. “Sono pronto a proseguire le discussioni, questo non cambia”, ha detto Saikawa, riferendosi alle richieste di integrazione di Renault. “Tuttavia, ora Nissan deve concentrarsi sul ripristino del reddito”, ha aggiunto l’ad, suggerendo l’intenzione di non intraprendere nessuna discussione sostanziale nel prossimo futuro. (segue) (Frp)