Cina: indice dei prezzi al consumo in aumento del 2,7 per cento a maggio

- L'indice dei prezzi al consumo della Cina, un indicatore principale dell'inflazione, ha accelerato al 2,7 per cento su base annua a maggio, ha reso noto ieri l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La lettura, in linea con le aspettative del mercato, è superiore al 2,5 per cento del mese di aprile, ed è la più elevata da 15 mesi. I prezzi al consumo sono rimasti invariati a maggio rispetto al mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 7,7 per cento su base annua lo scorso mese, rispetto al 6,1 per cento di aprile, e su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2 per cento, secondo la Nbs. I prezzi della frutta sono aumentati sia su base annuale che mensile. (segue) (Cip)