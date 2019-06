Brasile: commissione Senato approva testi contro decreto di Bolsonaro su porto d'armi (5)

- Nella denuncia dei pubblici ministeri, viene anche messo in discussione l'aumento a 5.000 del numero di munizioni che possono essere acquistate all'anno per ogni arma di uso consentito. I pubblici ministeri affermano che "dalla campagna elettorale per la presidenza della Repubblica, l'intenzione del capo dell'esecutivo è stata quella di cambiare la politica nazionale in materia di armamenti", sottolinea che "il modo scelto per farlo è improprio e in totale disaccordo con l'ordine democratico" e, pertanto "non può essere tollerato né accettato dalle istituzioni responsabili del mantenimento dell'ordine legale del Paese". (segue) (Brb)