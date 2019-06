Usa: commissione Camera vota accusa di oltraggio contro Barr e segretario Ross su domanda censimento 2020 (2)

- Il quesito sulla cittadinanza è rilevante poiché la compilazione del censimento è espressamente prevista dalla costituzione come strumento per la distribuzione tra gli Stati dei distretti elettorali. Inoltre i dati del censimento sono usati anche per l'assegnazione di fondi federali. Per i Democratici la domanda sulla cittadinanza scoraggerebbe le comunità di immigrati e restituirebbe un dato del paese non preciso. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima del voto, aveva invocato il privilegio esecutivo - il principio che consente al presidente statunitense di non divulgare informazioni nell'interesse pubblico - proprio in relazione ai documenti sul censimento 2020 riguardanti la decisione della sua amministrazione di aggiungere la domanda sulla cittadinanza. (Was)