Algeria: fonti stampa, arrestato generale algerino in congedo Ali Ghediri

- Il più alto generale algerino in congedo, Ali Ghediri, ex candidato presidenziale nelle elezioni dello scorso aprile, è stato arrestato oggi nella sua casa di Algeri. Lo riferisce il quotidiano algerino "El Bilad". Le ragioni dell'arresto di Ghediri rimangono ancora sconosciute. Il generale in congedo, prima del voto, si era detto contrario alla candidatura dell'ex presidente, Abdelaziz Bouteflika, per un quinto mandato. Le sue esternazioni avevano provocato una reazione da parte dei vertici militari del paese. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Ahmed Gaid Salah, aveva denunciato l’atteggiamento di Ghediri, invitandolo a non parlare per conto della forza armata. Diversi alti funzionari o oligarchi algerini sono ora oggetto di indagini giudiziarie da quando l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika si è dimesso il 2 aprile scorso dopo 20 anni al potere. Oggi l’ex premier algerino Ahmed Ouyahia è finito in carcere per sospetta corruzione. (Ala)