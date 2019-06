Usa: ex capo comunicazione Casa Bianca Hicks testimonierà davanti commissione Giustizia della Camera

- Hope Hicks, ex capo della comunicazione del presidente Usa Donald Trump durante la campagna elettorale e nel primo anno della sua amministrazione, ha accettato di testimoniare davanti alla commissione Giustizia della Camera. "La signora Hicks sa che la commissione sarà libera di porre domande come meglio crede, incluso riguardante il suo periodo nella campagna Trump e la sua permanenza alla Casa Bianca", ha detto il presidente della commissione Giustizia della Camera, Jerrold Nadler, in una dichiarazione. La commissione, guidata dai Democratici, sta indagando se il presidente Trump abbia ostacolato la giustizia interferendo nelle indagini dell'ex procuratore speciale Robert Mueller, sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016. Hicks è stata interrogata dagli investigatori di Mueller. L'ex capo della comunicazione potrebbe rifiutarsi di rispondere ad alcune delle domande poste dai membri della commissione giudiziaria, durante l'udienza a porte chiuse che si svolgerà mercoledì prossimo, a causa dell'invocazione da parte del presidente del privilegio esecutivo sugli eventi che si sono verificati alla Casa Bianca. (Was)