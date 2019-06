Usa: deficit federale cresciuto del 39 per cento nei primi otto mesi dell'anno fiscale

- Il deficit federale degli Stati Uniti ha raggiunto i 208 miliardi di dollari a maggio, con un aumento del 42 per cento rispetto al valore mensile del deficit nello stesso mese del 2018, e del 39 per cento nei primi otto mesi dell'anno fiscale. I dati sono stati pubblicati ieri, 12 giugno, dal dipartimento del Tesoro statunitense. Il governo ha gestito un deficit di 739 miliardi di dollari da ottobre a maggio, rispetto ai 532 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, ha detto il Tesoro. Le uscite federali sono aumentate del 9 per cento, toccando i 3 mila miliardi di dollari, per la maggiore spesa per pensioni e benefici sanitari, militari e interessi sul debito. Le entrate sono aumentate del 2 per cento, a 2,3 mila miliardi di dollari, in quanto l'aumento dei posti di lavoro e delle retribuzioni hanno contribuito all'aumento delle entrate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, compensando un calo delle entrate delle imposte sul reddito societario in seguito alla revisione della legge fiscale 2017. (Was)