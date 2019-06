Iran-Giappone: Abe sollecita Tehran a evitare escalation delle tensioni con gli Usa (6)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lunedì 27 maggio, a margine di una conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, che Washington non punta a innescare un “cambio di regime” in Iran. Trump, impegnato in un viaggio di Stato di quattro giorni in Giappone, ha anche affermato, a margine di un summit con il premier di quel paese, di essere aperto a un ruolo di mediazione da parte del paese. “Non cerchiamo un cambio di regime, ciò che vogliamo è che non ci siano armi atomiche”, ha spiegato Trump riferendosi al programma nucleare iraniano. Il presidente Usa si è anche detto convinto di poter “giungere a un accordo” con la Repubblica islamica. (segue) (Git)