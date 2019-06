Brasile: ministro Moro su scandalo intercettazioni, "hacker non interferiranno nella mia missione"

- Il ministro della Giustizia e della sicurezza pubblica brasiliano, Sergio Moro, ha detto che l'attività di hacker non interferirà con la sua attività nel governo. "Gli hacker di giudici, procuratori, giornalisti e forse parlamentari, così come chi li supporta, o gli scandali falsi non interferiranno con la mia missione", ha scritto il ministro in una pubblicazione sul suo profilo Twitter. La precisazione arriva mentre è ancora viva la polemica nata a seguito della pubblicazione dell'inchiesta giornalistica del giornale "The Intercept" secondo cui i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. (segue) (Brb)