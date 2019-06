Brasile: commissione Senato approva testi contro decreto di Bolsonaro su porto d'armi (3)

- Lo scorso 17 maggio la procura della Repubblica del distretto federale di Brasilia si era schierata contro il decreto chiedendo la sospensione immediata e completa del provvedimento presidenziale. Secondo i magistrati, la misura "mette a repentaglio la sicurezza pubblica di tutti i brasiliani". Nell'istanza i pubblici ministeri chiedono una decisione urgente, affermando che l'aumento dell'acquisto di armi causato dal decreto avrà ripercussioni "per decenni". A conforto della tesi ricordano che molte delle armi acquistate prima dell'entrata in vigore dello statuto sul disarmo, nel 2004, sono state usate finora in numerosi crimini. (segue) (Brb)