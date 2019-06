Usa: in calo il numero di immigrati messicani illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di immigrati messicani negli Stati Uniti è diminuito in modo così netto negli ultimi dieci anni da non rappresentare più la maggioranza tra gli irregolari in Usa. Secondo i dati del Pew Research Center, nel 2017 si contano circa 4,9 milioni di messicani che vivono negli Stati Uniti illegalmente, in calo di 2 milioni dal 2007. Il cambiamento riflette un mutamento decennale al confine meridionale, dove più migranti fuggono dalla violenza e dalla povertà delle nazioni dell'America centrale come El Salvador, Guatemala e Honduras, mentre un minor numero di messicani si muove negli Stati Uniti per lavoro. Nel 2017 erano circa 10,5 milioni gli immigrati che vivevano negli Stati Uniti illegalmente. (Was)