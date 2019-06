Usa: alleato di Trump Lindsey Graham pronto a revocare potere presidenziale su vendite di armi

- Il repubblicano Lindsey Graham, uno dei più stretti alleati del Congresso del presidente statunitense Donald Trump, è pronto a votare per revocare alcuni poteri presidenziali di emergenza in risposta all'azione dell'amministrazione di bypassare il Congresso e completare i 22 accordi sulla vendita di armi all'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e Giordania. "Bisogna abolire l'eccezione di emergenza", ha affermato ieri 12 giugno, il senatore Graham. "Prima non avrei acconsentito, ma dopo questa manovra dell'amministrazione, contate su di me”, ha detto. Graham è uno dei tanti leader del Congresso che stanno discutendo di voler cambiare le regole riguardanti la supervisione del Congresso sulle vendite di armi. (segue) (Was)