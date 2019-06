Brasile: giudice Fachin, dialoghi tra Moro e Dallagnol sono "circostanze congiunturali", "Lava-jet è una realtà"

- Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Edson Fachin, ha dichiarato che i messaggi scambiati tra l'ex giudice Sergio Moro e il procuratore della Repubblica Deltana Dallagnol, diffusi nell'ambito di un'inchiesta giornalistica del giornale "The Intercept", rappresentano solo "circostanze congiunturali" senza potere influenzare le indagini. "L'inchiesta Lava-Jato è una realtà e non credo che questa possa essere rimossa da nessuna circostanza congiunturale. L'operazione ha portato un nuovo standard normativo, legale e quindi etico per il Brasile e la pubblica amministrazione, e ho piena fiducia che questo non sia suscettibile di alcuna battuta d'arresto", ha detto il ministro alla stampa a margine dell'apertura della sessione plenaria del Stf. (segue) (Brb)