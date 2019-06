Brasile: giudice Fachin, dialoghi tra Moro e Dallagnol sono "circostanze congiunturali", "Lava-jet è una realtà" (2)

- Secondo l'inchiesta del giornale "Intercept", costruita su un "importante volume" di conversazioni private, divenuta in fretta argomento centrale del dibattito politico nazionale, i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Sergio Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. È quanto rivela una inchiesta dell'edizione locale (segue) (Brb)