Bolivia-Paraguay: presidenti siglano 15 accordi in materia di integrazione, cooperazione e complementarietà economica (2)

- Tra gli accordi stipulati oggi un memorandum d'intesa per la creazione di una commissione binazionale per il Commercio, gli Investimenti e le Relazioni economiche. Obiettivo della commissione binazionale è quello di promuovere iniziative di integrazione produttiva e velocizzare i processi di interscambio. Per quanto riguarda l'integrazione fisica tra i due paesi sono stati siglate intese per migliorare le infrastrutture lungo l'idrovia Paraguay-Paranà, garantire la più ampia libertà di transito fluviale, di trasporto dei beni e la promozione del commercio e permettere alla Bolivia l'accesso ai mercati d'oltremare a prezzi competitivi. Si tratta, si legge nel documento congiunto, di "sviluppi che beneficiano entrambi i paesi con la creazione di posti di lavoro". (segue) (Abu)