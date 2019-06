Energia: Trump valuta ipotesi di applicare sanzioni su gasdotto Nord Stream 2

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che sta prendendo in considerazione un piano per imporre sanzioni al progetto Nord Stream 2. "E' qualcosa su cui sto pensando", ha detto Trump quando i giornalisti gli hanno domandato sulle possibili sanzioni statunitensi contro il gasdotto tra Russia e Germania. “Le persone hanno il diritto di fare ciò che vogliono fare. Ci sto pensando, sono io quello che ha sollevato il problema del gasdotto”, ha detto Trump ai giornalisti durante una conferenza con il presidente polacco Andrzej Duda. Trump sostiene infatti che la Germania è dipendente dalle esportazioni energetiche russe e, come i precedenti presidenti degli Stati Uniti, si oppone al gasdotto Nord Stream 2, che corre sotto il Mar Baltico accanto a una linea esistente che collega la Russia orientale e la Germania settentrionale. Gli Stati Uniti e molte nazioni europee temono che il gasdotto aiuterebbe la Russia a scavalcare le infrastrutture in Ucraina, permettendo a Mosca di utilizzare le forniture energetiche come arma contro i suoi vicini senza interrompere i flussi verso l’Europa occidentale. (Was)