Brasile: ministro Moro su scandalo intercettazioni, "hacker non interferiranno nella mia missione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "Intercept", i documenti rivelano "un comportamento non etico e violazioni che il Brasile e il mondo hanno il diritto sapere". Il materiale in questione, uscito domenica 9 sera in Brasile, è stato anche riassunto in due articoli in inglese pubblicati sull'edizione statunitense del giornale "Intercept". I reportage rischiano di danneggiare la reputazione e l'autorevolezza dell'operazione Lava Jato che ha portato, tra gli altri, all'arresto e alla condanna dell'ex presidente Lula da parte del giudice Sergio Moro. Una condanna, afferma "Intercept", "che è stata subito confermata in appello, rendendo non ammissibile la candidatura alle presidenziali per Lula che, al momento della condanna era in testa ai sondaggi elettorali per le elezioni del 2018". "La sua esclusione dalle elezioni a causa della sentenza pronunciata dal giudice Moro, è stato un elemento chiave per spianare la strada alla vittoria di Jair Bolsonaro, poi nominato proprio dal governo Bolsonaro come ministro della Giustizia". (segue) (Brb)