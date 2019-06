Usa-Polonia: incontro tra Trump e Duda, aumentato dispiegamento militari statunitensi in territorio polacco (2)

- Gli Stati Uniti e la Polonia hanno poi firmato un accordo per la fornitura di 2 miliardi di metri cubi di gas naturale liquido (gnl) statunitense, ha detto Trump. "Oggi, le nostre nazioni hanno appena firmato un contratto per ulteriori 2 miliardi di metri cubici (di gnl) del valore di circa 8 miliardi di dollari", ha detto Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha anche espresso il sostegno di Washington per il progetto del gasdotto (Baltic Pipe) che collegherà la Polonia con i paesi del nord Europa, che "aiuterà i paesi europei a diversificare le fonti energetiche". I due paesi hanno anche firmato un accordo bilaterale sulla cooperazione nucleare civile. (Was)